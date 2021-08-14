Türkiye'de düşen uçağın enkazının en net fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye'de düşen uçağın enkazının en net fotoğrafı ortaya çıktı
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Türkiye'de Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Düşen uçağın enkazının fotoğrafı ortaya çıktı. Uçağın tamamen küle döndüğü görüldü

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