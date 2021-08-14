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Türkiye'de düşen uçağın enkazının en net fotoğrafı ortaya çıktı
Türkiye
14 Ağustos 2021 Cumartesi 23:00
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye'de Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Düşen uçağın enkazının fotoğrafı ortaya çıktı. Uçağın tamamen küle döndüğü görüldü
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