Türkiye'de enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu

Türkiye’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,29, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,44 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 50,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 62,45 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 70,20, yurt içi üretici fiyatları yüzde 113,73 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,29, Yİ-ÜFE yüzde 0,44 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,52, Yİ-ÜFE ise yüzde 6,25 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 50,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 62,45 oldu.

Böylece yıllık enflasyon, son 14 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu enflasyon Ocak 2022'de yüzde 48,69 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yurt içi üretici fiyatları ise son 16 ayın en düşük seviyesinde oluştu. Söz konusu değer Kasım 2021'de 54,62 olarak kaydedilmişti.