Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,36, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5,53 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,1, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,14 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,36, Yİ-ÜFE yüzde 1,54 artış gösterdi. TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,57, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 yükseldi.

Yıllık enflasyon Nisan ayında yüzde 10,94, geçen yıl Mayıs ayında ise yüzde 18,71 seviyesindeydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) güncel öngörüsü enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği yönünde.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE KONUTTA

TÜİK’in açıklamasında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,45 ile konut oldu.

Mayıs ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 40,87 ile çilek, yüzde 27,19 ile havuç ve yüzde 13,29 ile elmada kaydedildi.