ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Türkiye'de günlük rakamlar
Türkiye
15 Mart 2021 Pazartesi 19:41
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1425 oldu, iyileşen sayısı ise 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Erdoğan: "Yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz"
Türkiye
Türkiye'den İsrail, Yunanistan ve AB'ye 'Doğu Akdeniz' notası
Türkiye
Erdoğan: "Suriye'de barış ve istikrarın yeniden tesisi Batı'nın Türkiye'yi desteklemesine bağlı"
Türkiye
Koca sağlık çalışanlarına mektup gönderdi: "Bugün de güvencemiz yine sizlersiniz"
Türkiye
Erdoğan: "Kovid-19'a karşı mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız"
Türkiye
SON DAKİKA HABERLERİ
Yeniden Başkanlığa seçildi
Amcaoğlu, Pelin Değirmencioğlu için mesaj yayınladı
Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası mesaj yayınladı
Haftalık analiz sonuçları açıklandı
AB Komitesi, Hal Yasa Tasarısını görüştü
Facebook
44.1B
Twitter
7.3B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE