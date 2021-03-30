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Türkiye'de günlük rakamlar
Türkiye
30 Mart 2021 Salı 20:57
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Covid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.
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