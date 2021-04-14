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Türkiye'de günlük rakamlar
Türkiye
14 Nisan 2021 Çarşamba 19:32
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Covid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.
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