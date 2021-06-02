Türkiye'de günlük rakamlar

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02 Haziran 2021 Çarşamba 19:39
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye'de 2 Haziran 2021 corona virüs tablosu açıklandı: 112 can kaybı, 7 bin 181 yeni vaka
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