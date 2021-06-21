Türkiye'de günlük rakamlar

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 21 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 429'u semptomatik olmak üzere 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593'e yükseldi. Vefat sayısı 51 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 93 oldu.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 429'u semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 51 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 236'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 375 bin 593'e yükseldi.