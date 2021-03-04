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Türkiye'de günlük rakamlar
Türkiye
04 Mart 2021 Perşembe 20:40
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.
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