Türkiye'de günlük rakamlar

Türkiye'de günlük rakamlar
banner32

banner69
Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿