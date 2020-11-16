banner22

Türkiye'de günlük rakamlar açıklandı

Türkiye'de günlük rakamlar açıklandı
banner32

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 316 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 94 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 712 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375'e yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 307 bin 986'ya ulaştı. Hasta sayısı 417 bin 594, vefat sayısı 11 bin 601, ağır hasta sayısı 3 bin 610, aktif hasta sayısı 49 bin 618 oldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Saner, DSP Genel Başkanı Aksakal ile biraraya geldi
Saner, DSP Genel Başkanı Aksakal ile biraraya geldi
  1. Kıbrıs
﻿