Türkiye'de günlük rakamlar açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 316 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 94 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 712 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375'e yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 307 bin 986'ya ulaştı. Hasta sayısı 417 bin 594, vefat sayısı 11 bin 601, ağır hasta sayısı 3 bin 610, aktif hasta sayısı 49 bin 618 oldu.