Türkiye'de işsizlik oranı, 2022'de bir önceki yıla göre 1,6 puan azalışla yüzde 10,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, "İşgücü İstatistikleri 2022" verilerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2021'e kıyasla 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,6 puan düşerek yüzde 10,4'e geriledi.

2021'de işsizlik oranı yüzde 12, işsiz sayısı ise 3 milyon 919 bin kişi olarak açıklanmıştı.

- Bir önceki yıla göre istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 955 bin kişi artarak 30 milyon 752 bin kişi oldu

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, geçen yıl 1 milyon 955 bin kişi artarak 30 milyon 752 bin kişiye, istihdam oranı da 2,3 puan artışla yüzde 47,5'e yükseldi.

İşsizlik oranı ise erkeklerde yüzde 8,9, kadınlarda yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2022'de bir önceki yıla göre 3,2 puan azalarak yüzde 19,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 16,4, kadınlarda ise yüzde 25,2 olarak hesaplandı.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 955 bin kişi artarak 30 milyon 752 bin kişiye, istihdam oranı da 2,3 puan artışla yüzde 47,5'e çıktı. Söz konusu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda yüzde 30,4 olarak belirlendi.

Geçen yıl 4 milyon 866 bin kişi tarım, 6 milyon 663 bin kişi sanayi, 1 milyon 846 bin kişi inşaat, 17 milyon 378 bin kişi hizmet sektörlerinde istihdam edildi. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 82 bin azalırken sanayi sektöründe 520 bin, inşaat sektöründe 69 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 450 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 15,8'i tarım, yüzde 21,7'si sanayi, yüzde 6'sı inşaat, yüzde 56,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan artarken tarım sektörünün payı 1,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azaldı.

İş gücü, geçen yıl 34 milyon 334 bin kişi, iş gücüne katılım oranı yüzde 53,1 oldu. İş gücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 71,4, kadınlarda ise yüzde 35,1 olarak kayıtlara geçti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2022'de bir önceki yıla göre 3,1 puan azalarak yüzde 21,3'e geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,6 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,4 olarak gerçekleşti.