Türkiye'de kabine değişikliği iddiası...Ünal: "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir"

Ankara kulislerinde kabine değişikliği iddiaları konuşulmaya başladı. İddialara ilişkin ilk açıklama AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi. NTV'ye konuşan Ünal, "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir" dedi.

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

Tecrübeli isimlerin parti yönetimine alınacağı iddiasıyla ilgili konuşan Ünal şunları kaydetti: "AK Parti neden 19 yıldan beri iktidarda sorusunu sorduğumuzda, sanırım bunun en güzel cevabı AK Parti bir öğrenen organizasyondur. Düşünün şu anda karşımızda bir muhalefet var ve girdiği hiçbir seçimi kazanamamış. Hiçbir seçimi kazanamamanın getirdiği psikolojiyle adeta ruh sağlığı bozulmuş bir muhalefet var karşımızda.