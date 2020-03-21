Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 270 bine yaklaşırken, can kaybı da 11 bini geçti. Türkiye'de ise virüsten 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken vaka sayısı 670'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ortak özelliğinin yaşlı ve direnci zayıf kimseler olduğunu vurgulayarak vatandaşlara dikkat olma çağrısında bulundu.

"ÖLENLERİN TAMAMI YAŞI VE DİRENCİ ZAYIF KİŞİLERDEN OLUŞUYOR"

Vaka sayısı ve ölü sayısıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsten hayatını kaybedenlerin tamamının yaşlı ve direnci zayıf kişilerden oluştuğunu açıkladı. Koca Twitter hesanından yaptığı duyuruda, "Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim." ifadelerine yer verdi.

ÇİN'DEKİ ARAŞTIRMALARDA DA YAŞLILAR RİSKLİ GRUPTA YER ALMIŞTI

Çin'de Covid-19 adı verilen koronavirüsle ilgili olarak yürütülen ve 44 bin vakanın değerlendirildiği kapsamlı araştırmaya göre, hastalananların yüzde 80'i gribi hafif atlatıyor ama yaşlılar ve hastalar için risk çok daha büyük. Genel olarak hastalığa yakalananlar arasında ölüm oranı düşük kalırken, 80 yaş ve üzerindeki hastalarda ölüm riskinin çok yükseldiği görüldü. Araştırma ayrıca virüsü aldığı sırada başka bir hastalığı olan kişilerin de ölüm riskinin yükseldiğini tespit etti. Bu konuda en riskli grup kalp rahatsızlıkları olanlar. Onları diyabet hastaları, solunum yolları hastaları ve hipertansiyonu olanlar izliyor.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart günü Türkiye'de ilk kez tespit edilen Kovid-19, şimdiye kadar 9 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine sebep olurken, vaka sayısı bir günde 2 kat arttı. Sağlık Bakanı Koca, enfekte sayısının 670 olduğunu söylerken vatandaşların hijyen kurallarına ve çağrılara riayet etmesi gerektiğini söyledi.