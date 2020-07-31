Türkiye'de Kurban bayramında hastanelerde bilindik manzaralar

Türkiye'de Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanarak tedavi görenlerin sayısı 2170'i buldu.

İstanbul genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 1153 kişinin bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi gibi nedenlerle yaralandığı belirtildi.



Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu olduğu, ağır yaralanan 7 kişinin ise ameliyat edildiği öğrenildi.

Bursa'da 89, Kütahya'da 46, Eskişehir'de 40, Çanakkale'de 20 ve Bilecik'te 17 kişi, el ve ayakta kesi ya da hayvanların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelere başvurdu.

Kırklareli ve Tekirdağ'da toplam 17 kişi kurban kesmeye çalışırken hastanelik oldu.

Sakarya'da 46, Bolu'da 18, Düzce'de 36, Karabük'te 20, Kocaeli'de 10, Zonguldak'ta 21 ve Bartın'da 17 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Sivas'ta 100, Kırıkkale'de yaklaşık 50, Nevşehir'de 17, Niğde'de 19 ve Yozgat'ta 45 kişi, kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurdu.

Konya'da 29, Afyonkarahisar'da 15, Karaman'da 20 ve Aksaray'da 21 kişi de kurban keserken yaralandı.

Gaziantep'te 73, Şanlıurfa'da 113, Malatya'da 80, Adıyaman'da 15 ve Kahramanmaraş'ta 23 vatandaş, kurban kesmek isterken kendisini yaralayarak hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

Yurt genelinde hastanelere başvuran yaralıların çoğu, yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.