Türkiye'de Ramazan Bayramı...

Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliğinin yaşandığı başkentte, vatandaşlar camileri doldurdu.

Bazı vatandaşların çocuklarıyla gittiği bayram namazı sonrasında Ankaralılar, bayram sevincini birbirleriyle kucaklaşarak yaşadı.

Farklı ülkelerden Müslümanların da geleneksel kıyafetleriyle camilere geldikleri görüldü.

Namazın ardından vatandaşlara çikolata ve kolonya ikram edildi.

İstanbul

İstanbullular, Ramazan Bayramı namazında camilere akın etti.

Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinde Eyüpsultan, Süleymaniye, Fatih ve Büyük Çamlıca camileri başta olmak üzere kentin camilerini doldurdu.

İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenlerin bayram namazları için buluşma mekanları ise tarihi camiler oldu.

Camilerde yer kalmayınca vatandaşlar avlularda namaz kıldı. Bayram namazı öncesi İslam alemi için dualar edildi.

Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi, Ramazan Bayramı namazında binlerce kişiye ev sahipliği yaptı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen çok sayıda vatandaş Ramazan Bayramı'nı burada karşıladı.

Caminin bulunduğu ana caddede araç yoğunluğu oluşurken, vatandaşlar camiyi kısa sürede doldurdu.

Cami içerisinde en üst kat kadınlar için ayrıldı.

Namazdan önce trafiğin yoğun olduğu, bu nedenle vatandaşların camiye gelmekte zorluk yaşadığı görüldü.

Bayram namazı öncesi Çamlıca Camisi'nin dijital mahyasına, "Kavuşmak ya nasip", "Uğurlar ola", "Elveda" yazılırken Türk bayrağı da yansıtıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de bayram namazını burada kıldı.

Namaz sonrası okunan hutbenin ardından cemaat bayramlaşarak camiden ayrıldı. Vatandaşlar cami çıkışı sırasında da yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı namazında Eyüpsultan Camisi'nde de vatandaşlar bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de bayram namazını Eyüpsultan Camisi'nde kıldı.

Fatih Erbakan, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı, Köken de çocuklara zarf içerisinde harçlık dağıttı.

Süleymani'ye ve Fatih camileri de namaz vaktinde doldu. Cami içinde yer bulamayanlar bayram namazını avluda kıldı.

Namaz sonrası camilerin avlu ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Ramazan Bayramı hutbesini irat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Geleceğimizi, huzurumuzu ve umudumuzu İslam'ın rahmet yüklü mesajlarında arayalım." dedi.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Şeyh Edebali Camisi'nde sabah namazına katılan Erbaş, namazın ardından vaaz verdi.

Daha sonra bayram namazını kıldıran Erbaş, cemaatin bayramını kutlayarak, bugün neşe, huzur ve kardeşliğin doruğa çıktığı Ramazan Bayramı'nın idrak edildiğini söyledi.

Bayramların, sevgi ve saygının, ülfet ve muhabbetin, şefkat ve merhametin, vefa ve sadakatin zirve yaptığı günler olduğuna işaret eden Erbaş, vatandaşların birbiriyle, akrabaları ve aile fertleriyle bayramlaşmasını tavsiye etti.

Erbaş, bayramların, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma günleri olduğunu dile getirerek, yetimlerin ve öksüzlerin ışıl ışıl gözlerine bayram sevincinin taşınması gerektiğini kaydetti.

Muhtaca, mağdura, kimsesize el uzatıp, onlara da bayramın huzurunun ve mutluluğunun tattırılması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Bayramın coşkusunu, hanelerimizden başlayarak binalarımıza, mahallelerimize, şehirlerimize, ülkemize ve tüm dünyaya taşıyalım. Yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdur kardeşlerimizin özgürce bayram yapabilmeleri için dua edelim. Dua edelim ki bayramımız bayram olsun." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in Hucurat suresi 10. ayetini hatırlatarak, müminlerin kardeş olduğunu, bugün dargınlıklara ve küskünlüklere son verilmesi gerektiğini anlattı.

"Allah'ı zikirde bulalım huzuru"

Bayramların aynı zamanda günahlardan arınma, tövbe ve istiğfar günleri olduğunu belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Hatalarımızın ve günahlarımızın ölçüsüne bakmadan, 'Benim rahmetim her şeyi kaplamıştır.' buyuran yüce Rabb'imizin engin hoşgörüsüne ve rahmetine sığınalım. Geleceğimizi, huzurumuzu ve umudumuzu İslam'ın rahmet yüklü mesajlarında arayalım. Arınalım her türlü kötülükten, haramlardan, kul ve kamu hakkından. Allah'ı zikirde bulalım huzuru. Namazla ibadetle hayır ve hasenatla yaklaşalım Rabb'imize. Yaklaşalım ki bayramımız bayram olsun."

Bayramların ebedi bayramların müjdecisi olduğunu ifade eden Erbaş, ramazan ve bayramın güzelliklerinin ömrün tamamına yayılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Hutbenin ardından dua eden Erbaş, daha sonra cemaatle bayramlaştı.

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bayram namazı kılındı.

İlçe merkezinde depremde bir minaresi yıkılan ancak diğer bölümlerinde hasar bulunmayan tarihi Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ne gelen çok sayıda İskenderunlu, namaz öncesinde bayramların önemine dikkat çekilen vaazı dinledi.

Namazın kılınmasının ardından cemaat, cami içerisinde ve dışında bayramlaştı.

Öte yandan, Türk Kızılay, cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulundu.

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep, Malatya ve Kilis'te bayram namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki afetzedeler, Fatih Millet Camisi'nde bayram namazı kıldı.

Caminin dolması üzerine avluda da saf tutan cemaat, okunan dualara eşlik etti, namaz sonrası bayramlaştı.

Kilis

Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde cami imamı namaz öncesi vaaz verdi.

Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmayı tercih etti.

Malatya

Malatya'da Yeşilyurt ilçesindeki Ahmediye Camisi'nde vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Cami imamı namaz öncesi vaaz verdi, tekbir ve duaların edildiği namazın ardından vatandaşlar, bayramlaştı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra zor günler yaşadıklarını dile getirdi.

Bu süreci birlik içerisinde atlatmaya çalıştıklarını anlatan Çınar, "Biz, 'Allah'tan gelen başımız üstüne' diyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu kötü günlerin geride kaldığı, daha büyük felaketlerinden Rabb'imizin bizi esirgediği, insanlığın huzura, mutluluğa, barışa, afetlerden uzak günlere kavuştuğu güzel, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Bütün depremzede ailelerimizin bayramını tebrik ediyorum."

Darende ilçesinde bayram namazı "Somuncu Baba" adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli türbesinin yer aldığı külliye içerisindeki camide kılındı.

Namazın ardından camide ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i vatandaşlar tekbir ve salavatlarla ziyaret etti.

Çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişinin de katıldığı programda, Darende Koordinatörü olarak ilçeye gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu da vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından vatandaşlar, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin türbesini ziyaret etti.

Karabük

Karabük'te yaşayanlar, bayram namazını eda etmek için camilere geldi.

Safranbolu ilçesindeki Merkez Camisi'ne gelen cemaat, namazı kıldıktan sonra hutbeyi dinledi, dua etti.

Namazın ardından cemaat bayramlaştı.

Zonguldak

Zonguldak'ta çok sayıda kişi, bayram namazını kılmak için Kepez Tepe Camisi'ni doldurdu.

Bayram namazını kılan cemaat, okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Büyükleriyle camiye gelen çocuklara bayram harçlıkları verildi.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde Ramazan Bayram namazı kılındı.

Sabahın erken saatlerinde camiye akın edenler, bayram namazını eda etti.

Hutbeyi dinleyen cemaat, dua edilmesinin ardından bayramlaştı.

Kocaeli

Kocaeli'de camileri dolduran Müslümanlar, bayram namazını eda etti.

Çok sayıda kişi, bayram namazını kılmak için kentin simge yapılarından tarihi Fevziye Camisi'ni doldurdu.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da bayram namazını kılmak isteyenler camileri doldurdu.

Konya'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile önündeki Mevlana Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Müslümanlar, kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından dua etti.

Cemaat Kapu, Hacıveyiszade, Şerafettin ve Aziziye Camisi başta olmak üzere tüm camilerde bayram namazı coşkusunu yaşadı.

Karaman'da ise Aktekke Camisi ve Hacıbeyler Camisi başta olmak üzere tüm camilerde yoğunluk oluştu.

Aktekke Camisi'ndeki yoğunluktan dolayı yer bulmakta güçlük çeken bazı vatandaşlar, avluya serdikleri seccadelerde namaz kıldı.

Bayram namazının ardından camilerden çıkan Müslümanlar bayramlaştı.

Aksaray'da da Ulu Cami ve Somuncu Baba Külliyesi'nde bayram namazını kılmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlularında kıldı. Bayram namazının ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Afyonkarahisar'da ise vatandaşlar, İmaret Cami ve Paşa Camisi'nde yoğunluk oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde camileri dolduran Müslümanlar, kılınan namazın ardından dua etti. Ardından camilerden çıkan cemaat bayramlaştı.

Edirne

Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

Eski Cami imamı Hasan Cerrah, bayram hutbesinde bayramların paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma günleri olduğunu belirtti.

Bayramın hayır getirmesini dileyen Cerrah, "Bayramın coşkusunu, hanelerimizden başlayarak, binalarımıza, mahallelerimize, şehirlerimize, ülkemize ve tüm dünyaya taşıyalım. Yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdur kardeşlerimizin özgürce bayram yapabilmeleri için dua edelim. Edelim ki bayramımız bayram olsun." dedi.

Eski Cami'de namazın ardından Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, vatandaşlarla bayramlaştı.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, vaazında, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının arttığını ifade eden Eviş, bu özel günlerde küskünlüklerin ve kırgınların unutulup, kardeşlik duygularının ön plana çıkması gerektiğini kaydetti.

Hutbe ve duanın ardından vatandaşlar namaz kıldı.

Ardından Kırklareli Vali Vekili Yusuf Güler, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Bayram namazını Rüstem Paşa Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camide saf tuttu.

Kılınan bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı.

Niğde

Niğde'de vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmak için camilere gitti.

El Kuddüs Camisi'nde namaz öncesi vaaz verildi, bayram namazı kılındı ve hutbe okundu. Daha sonra vatandaşlar, bayramlaştı.

Yozgat

Yozgat'ta tüm camilerde yoğunluk oluştu.

Kent merkezi Çapanoğlu Büyük Camisi'nde İl Müftüsü Ali Gülden vaaz verdi. Kılınan bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de vatandaşlar, bayram namazında Nur Camisi'ni doldurdu.

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Kurnaz ve Saygılı, vatandaşlara mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.

Cami avlusunda devam eden programda, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kayseri

Kayseri'de tarihi Camii Kebir'de bayram namazını kılmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve il protokolü, namazın ardındın vatandaşlarla bayramlaştı.

Nevşehir

Nevşehir'de vatandaşlar bayram namazında camilerde saf tuttu.

Namazı Hazreti Ömer Camii'nde kılan Belediye Başkanı Mehmet Savran, vatandaşlarla bayramlaştı.

Kırşehir

Kırşehir'de vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve bahçesini doldurdu.

İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın vaazının ardından külliye bahçesinde saf tutan vatandaşlar, namazı kıldıktan sonra yapılan duaya eşlik etti.

İl protokolü ve vatandaşlar cami önünde bayramlaştı, programın ardından çikolata ikram edildi.

Bursa

Bursa'da Ulu Cami, Yeşil Cami ile Emir Sultan ve Murad Hüdavendigar camileri başta olmak üzere cemaat, ibadethaneleri doldurdu.

Ezan öncesi camilerin içleri ve açık alanlarında yerlerini alan cemaat, vaazları dinledi.

Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.

Eskişehir

Eskişehir'de, Reşadiye Camisi başta olmak üzere kentteki camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'dan gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedeler, bayram namazını hazırlanan mescitte kıldı. Cemaat, hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Antakya ilçesinden gelen Şevki Heybeli, yaptığı açıklamada, bayramın herkese mutluluk, huzur ve hayırlar getirmesini dileyerek, böyle büyük acıların, depremlerin yaşanmamasının tek duaları olduğunu söyledi.

Heybeli, Eskişehir'e geldikleri günden bu yana devlet yetkililerinin her zaman yanlarında olduğunu belirterek teşekkür etti.

Balıkesir

Balıkesir'de bayram namazı dolayısıyla çok sayıda kişi tarihi Zağnos Paşa Camisi'ni doldurdu.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı bayram namazına, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran da katıldı.

Protokol mensupları, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Cami cemaatine, namaz çıkışında ikramlarda bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Zağnos Paşa Türbesi'nde dua etmelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, deprem nedeniyle hüzünlü bir bayram yaşandığını ifade etti.

Altıeylül Belediye Başkanı Avcı da tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Çanakkale

Çanakkale kent merkezindeki Necippaşa, Şehitler, Yalı ve Anafartalar camilerine gelen çok sayıda kişi, namazlarını kıldıktan sonra birbirlerinin bayramlarını tebrik etti.

Cemaate camilerden çıkışlarında şeker ve çikolata ikram edildi.

Büyükleri ile namaza gelen çocuklara da bayram harçlıkları verildi.

Kütahya

Kütahya’da vatandaşlar, bayram namazında tarihi Ulu Cami'yi doldurdu.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş vaazında, Müslümanların, tutulan oruçların ardından Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşadığını belirtti. Demirtaş, bayramların önemine değindi.

Cami içinde oluşan yoğunluktan dolayı bazı kişiler cami bahçesinde namaz kıldı.

Namazın ardından protokol üyeleri ile vatandaşlar bayramlaştı.

Kütahya Belediyesi namazın ardından cemaate çay ve simit ikramında bulundu.

Bilecik

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bilecik'te vatandaşlar bayram namazı kılmak için camilere geldi.

Bilecik'te sabahın ilk saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayıboyu Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.

İl Müftüsü Ali Erhun'un vaazının ardından bayram namazını kılan cemaat, dua etti.

Erzurum

Erzurum'da vatandaşlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentteki camilere akın etti.

Yakutiye ilçesindeki tarihi Lalapaşa Camisi'ni dolduran vatandaşlar, bayram namazını kılarak ülkenin selameti için dua etti.

Vatandaşlar namaz sonrası bayramlaştı.

Ardahan

Ardahan'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Serhat Ulu Camisi'nde de vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kars

Kars'ta da Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Evliya Camisi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde, Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Vali Yardımcısı Ramazan Taşkın, İl Müftüsü Hamza Bayram, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve AK Parti Kars milletvekili adayı Adem Çalkın, vatandaşlarla bayramlaştı.

Ağrı

Ağrı'da da Ramazan Bayramı dolayısıyla camilere giden vatandaşlar, namaz kıldı.

Ulu Camisi'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Namazın ardından AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Metin Karadoğan, vatandaşlarla bayramlaştı.

Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da da Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.