Türkiye'de son 24 saatte 1649 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1649 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1414 oldu. 1391 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 293 bin 145'e yükseldi.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin." dedi.
Bu dogru degil. Tani konulmus kisi sayisi bundan cok daha fazla ama Turkiye saglik bakanligi bu sayilari bildirmiyor.
Inanmayan buaradan bakabilir: https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/saglik-bakani-koca-her-vaka-hasta-degildir/1991187
Yani bu rakamlar BUTUN VAKALAR degildir. SADECE hastalik sikayetleri olanlari bildiriyorlar, gerisi sakli bildirilmiyor.
Yani belki son 24 saatte atiyorum , 3000 veya 4000 kisiye tani konulmus ama bunlarin sadece 1649 u bildirilmis, gerisini bildirmiyorlar.
Siz de bu yalan haberleri hergun yayinliyorsunuz. Bu haber tamamen yanlistir.
Kisaca "DUN TURKIYEDE 1649 DAN COK DAHA FAZLA KISIYE TANI KONULMSTUR. Yazdiginiz haber tamamen yanlistir.