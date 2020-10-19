Türkiye'de son 24 saatte 1958 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 1958 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1447 oldu, son 24 saatte 1424 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'e yükseldi.

Bakan Koca: Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.