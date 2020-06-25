Türkiye'de son 24 saatte 21 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 193 bin 115, can kaybı 5 bin 46 oldu.

Son 24 saatte, 1472 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 165 bin 706 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımız tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim." dedi.