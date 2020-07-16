ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Türkiye'de vaka sayısı 3 gündür 1000'in altında
Türkiye
16 Temmuz 2020 Perşembe 20:14
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları...
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 'Ayasofya' protokolü imzalandı
Türkiye
Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit
Türkiye
Erdoğan: "Kıbrıslı Türklerin haklarını koruduk"
Türkiye
Türkiye'de 15 Temmuz Şehitleri anılıyor
Türkiye
Türkiye'de Rusya ile uçuşlar başlıyor
Türkiye
SON DAKİKA HABERLERİ
Vergisiz akaryakıt ödemeleri başladı
Türk bilim insanının geliştirdiği Kovid-19 aşı...
Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, DP'ye sorunlarını...
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Altınbaş...
Girne'nin bazı bölgelerine yarın elektrik...
Facebook
40.3B
Twitter
6.1B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları...
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE