Türkiye'de VLP aşısının Faz 2 aşamasında gönüllülere 2. dozlar uygulanıyor

Türkiye'de VLP aşısının Faz 2 aşamasında gönüllülere 2. dozlar uygulanıyor
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Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımızın Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi." dedi.

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