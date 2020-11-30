Türkiye'de yeni tedbirler açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin,"Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını, dikkatli hareket etmelerini istiyoruz. Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de Allah'ın izniyle mutlaka kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

"Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin, "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek. Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz." diye konuştu.

Erdoğan, market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerlerin, belirlenecek saatlerde kısıtlama dışında kalacağını belirtti.

Tedbirler salı gününden itibaren uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 salgını kapsamında alınan diğer tedbirleri şöyle aktardı:

"Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir. Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir. Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir. 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.

"Kovid-19 aşısının uygulanmasına önümüzdeki ay başlanacak"

Erdoğan, Kovid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin, "İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır." dedi.

"Bunların derdi bizatihi Türkiye iledir, Türk milletiyledir, ülkenin hedefleriyledir"

CHP milletvekilinin TSK hakkındaki ifadelerini eleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'lilerin sık sık yaptığı, son olarak bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir. Siyaset, toplum ve sandık mühendisliği hesaplarına öyle dalmış durumdalar ki milleti görecek halleri bile yok. Üstelik bunlar milleti hiçe saymakla kalmayıp ülkenin temel değerlerine ve kurumlarına saldırmayı da adet edindiler. Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, sıfatları milletvekili bile olsa, laf cambazlığıyla bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz. Bunların içlerindeki kinin ve nefretin sebebi, ne Borsa İstanbul'dur ne Sakarya'daki fabrikadır. Bunların derdi bizatihi Türkiye iledir, Türk milletiyledir, ülkenin hedefleriyledir."

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerime edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir. Ülkesinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir. Darbecilerden arınıp, vatan savunmasına sıkı sıkıya sarılan ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez. Kendisini desteklemiyor diye öğretmeninden işçisine, hakiminden polisine, esnafından iş adamına kadar herkese hakaret etmeyi siyaset sananı bu millet affetmez." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Borsa İstanbul hisselerinin Katar'a devrine ilişkin, "Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır, yani 1 yıl öncesiyle aynıdır." dedi.