banner22

Türkiye'de yeni vakalar

Türkiye'de yeni vakalar
banner32

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var." dedi.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Tatar: "Benim seçimi düşünecek vaktim yok"
Tatar: "Benim seçimi düşünecek vaktim yok"
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿