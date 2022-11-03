Türkiye'de yıllık enflasyon rakamları... TÜFE yüzde 85,51, Yİ-ÜFE yüzde 157,69

Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,54, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,83 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 85,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 157,69 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 122,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,54, Yİ-ÜFE yüzde 7,83 yükseldi.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 57,8, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 85,51 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 96,74, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 157,69 arttı.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde TÜFE'nin yüzde 3,54 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre ekimde yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim

TÜFE



















Yİ-ÜFE





















AYLAR/YILLAR

20122013201420152016201720182019202020212022201220132014201520162017201820192020

20212022

Ocak0,561,651,981,11,822,461,021,061,351,6811,100,38-0,183,320,330,553,980,990,451,84

2,6610,45

Şubat0,560,30,430,71-0,020,810,730,160,350,914,81-0,09-0,131,381,2-0,21,262,680,090,48

1,227,22

Mart0,410,661,131,19-0,041,020,991,030,571,085,460,360,810,741,050,401,041,541,580,87

4,139,19

Nisan1,520,421,341,630,781,311,871,690,851,687,250,08-0,510,091,430,520,762,602,981,28

4,347,67

Mayıs-0,210,150,400,560,580,451,620,951,360,892,980,531-0,521,111,480,523,792,671,54

3,928,76

Haziran-0,90,760,31-0,510,47-0,272,610,031,131,944,95-1,491,460,060,250,410,073,030,090,69

4,016,77

Temmuz-0,230,310,450,091,160,150,551,360,581,802,37-0,310,990,73-0,320,210,721,77-0,991,02

2,465,17

Ağustos0,56-0,10,090,4-0,290,522,300,860,861,121,460,260,040,420,980,080,856,60-0,592,35

2,772,41

Eylül1,030,770,140,890,180,656,300,990,971,253,081,030,880,851,530,290,2410,880,132,65

1,554,78

Ekim1,961,81,91,551,442,082,6722,132,393,540,170,690,92-0,20,841,710,910,173,55

5,247,83

Kasım0,380,010,180,670,521,49-1,440,382,33,51

1,660,62-0,97-1,4222,02-2,53-0,084,08

9,99

Aralık0,380,46-0,440,211,640,69-0,400,741,2513,58

-0,121,11-0,76-0,332,981,37-2,220,692,36

19,08



























Yıllık DeğişimTÜFE



















Yİ-ÜFE





















AYLAR/YILLAR20122013201420152016201720182019202020212022201220132014201520162017201820192020

20212022

Ocak10,617,317,757,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6911,131,8810,723,285,9413,6912,1432,938,84

26,1693,53

Şubat10,437,037,897,558,7810,1310,2619,6712,3715,6154,449,151,8412,43,14,4715,3613,7129,599,26

27,09105,01

Mart10,437,298,397,617,4611,2910,2319,7111,8616,1961,148,222,312,313,413,8016,0914,2829,648,50

31,20114,97

Nisan11,146,139,387,916,5711,8710,8519,5010,9417,1469,977,651,712,984,82,8716,3716,3730,126,71

35,17121,82

Mayıs8,286,519,668,096,5811,7212,1518,7111,3916,5973,508,062,1711,286,523,2515,2620,1628,715,53

38,33132,16

Haziran8,878,39,167,27,6410,9015,3915,7212,6217,5378,626,445,239,756,733,4114,8723,7125,046,17

42,89138,31

Temmuz9,078,889,326,818,799,7915,8516,6511,7618,9579,66,136,619,465,623,9615,452521,668,33

44,92144,61

Ağustos8,888,179,547,148,0510,6817,9015,0111,7719,2580,214,566,389,886,213,0316,3432,1313,4511,53

45,52143,75

Eylül9,197,888,867,957,2811,224,529,2611,7519,5883,454,036,239,846,921,7816,2846,152,4514,33

43,96151,50

Ekim7,87,718,967,587,1611,9025,248,5511,8919,8985,512,576,7710,15,742,8417,2845,011,718,20

46,31157,69

Kasım6,377,329,158,1712,9821,6210,5614,0321,31

3,65,678,365,256,4117,3038,544,2623,11

54,62

Aralık6,167,48,178,818,5311,9220,3011,8414,636,08

2,456,976,365,719,9415,4733,647,3625,15

79,89