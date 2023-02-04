Türkiye'de yıllık enflasyon TÜİK'e göre yüzde 57, ENAG'a göre yüzde 121

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı tüketici fiyat endeksini (TÜFE) açıkladı.

TÜİK'e göre Ocak’ta tüketici fiyatları yüzde 6,65 arttı.

Kuruma göre yıllık enflasyon yüzde 57,68’e düştü. Aylık enflasyon ise yüzde 6,65 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre Ekim 2022’de yüzde 85,51 ile zirveye ulaşan enflasyon, Aralık 2022’de yüzde 64’e gerilemişti.

Üretici fiyat endeksindeyse aylık artış yüzde 4,15, yıllık artış da yüzde 86,46 oldu.

TÜİK’e göre Ocak ayında giyim ve ayakkabıda enflasyon negatif geldi, fiyatlarda yüzde 1,53’lük gerileme oldu.

Ocak’taki en yüksek artış ise yüzde 18,35 ile sağlıkta yaşandı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Ocak ayında tüketici fiyat endeksinin yüzde 9,26 arttığını, böylece yıllık artışın yüzde 121,62 olduğunu açıkladı.

Harcama grupları arasında en büyük artış yüzde 17,69 ile ev eşyalarında görüldü.

İkinci sırada ise yüzde 15,31 ile lokanta ve oteller yer aldı.