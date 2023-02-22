Türkiye'deki depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Kolombiya ekibi ülkesine döndü

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek veren Kolombiya ekibi ülkelerine dönüş yaptı.

Kolombiyalı ekip, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ve Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) tarafından El Dorado Uluslararası Havalimanında karşılandı.

Buradaki konuşmasında, Kolombiya arama kurtarma ekibine teşekkür eden Sun, "Bizim burada televizyonlardan gördüğümüzün çok daha kötüsünü siz oralarda gördünüz, tek tek bizim insanlarımıza ulaştınız ve dokundunuz. Kolombiya halkı elbette sizinle gurur duyuyor, bizler de sizin gibi dost bir ülkenin vatandaşlarına sahip olduğumuz için gururluyuz. Bu misyonun gerçekleşmesinde katkısı olan, emeği geçen başta Kolombiya Dışişleri Bakanlığı olmak üzere UNGRD ekibine, Kızılhaç, polis ve askerlere teşekkür ediyoruz. Bu yardımınız hiçbir zaman unutulmayacak." dedi.

UNGRD Direktör Yardımcısı Monica Arias Fernandez de Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Kolombiya halkı ve hükümeti, 2 kıtayı aşarak kardeş Türk halkına yardım etmek için aşkla yola çıkan ekiple gurur duyuyor. Bu zor zamanlarda Türk halkının acısını paylaşmaktan ve onlarla beraber olmaktan ötürü onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Takım lideri Johan Stiven Naranjo Garcia ise Türkiye'de yaşanılan depremin ardından yardım faaliyetlerine katkı için bölgeye gittiklerini anlatarak, "Tüm ekibimizle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. AFAD ile işbirliği içinde çalıştık. Gittiğimiz ve geçtiğimiz her cadde, sokakta Türk halkından büyük ilgi gördük, bizlere sevgi gösterilerinde bulundular. Görevimizi tamamlayıp oradaki insanlara destek olmaktan ötürü onur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Hatay'da meydana gelen iki yeni deprem dolayısıyla Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Kolombiya, depremzedelere destek için 20 kişilik uzman ekibin yanı sıra özel eğitimli 8 köpeği 14 Şubat'ta Türkiye'ye göndermişti.