Türkiye'deki yangınlarda son durum

Antalya ve Muğla'daki orman yangınları devam ediyor.

Yangınlara müdahale havadan ve karadan etkin şekilde sürdürülürken, Ukrayna'dan Isparta Havalimanı'na gelen 5 helikopter, dün akşam da orman yangınlarına müdahale için hazırlıklarına başladı.

Ukrayna'dan bir şirketten bulunduğu bildirilen 5 yangın helikopteri, Isparta Havalimanı'na geldi.

Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotları da eşlik edecek.

Hava karardığında da görev yapacak helikopterler, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Daha fazla su taşıma kapasitesine sahip tek seferde bir bambide yaklaşık 3 ton su taşıyabilen helikopterler, alevlere müdahale için hazırlıklarına başladı.

MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Muğla'nın Marmaris ilçesinde, alevlerin Kızkumu sahiline ulaşmaması için yangın söndürme helikopterleri yoğun mesai harcıyor.

MUĞLA

Hisarönü Mahallesi'nde başlayarak Orhaniye Mahallesi'nde devam eden orman yangınına, ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Bölgede bulunan çok sayıda gönüllü vatandaşın da yangın söndürme çalışmalarına destek verdikleri görüldü.

Rüzgarın da etkisiyle Kızkumu Mahallesi'nde, alevler dağların yüksek noktalarından sahile doğru ilerlemeye başladı.

Yangın söndürme helikopterleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarına devam ederken, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz, Kızkumu Mahallesi'ne yerleştirildi.



YANGIN BÖLGELERİNE DESTEK İÇİN YOLA ÇIKAN NENE HATUN ACİL DURUM MÜDAHALE GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NA ULAŞTIMuğla'da devam eden yangınlara destek olmak için İstanbul'dan yola çıkan "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi", Çanakkale Boğazı'na ulaştı.Dün gece İstanbul Kuruçeşme'den yola çıkan, Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi unvanına sahip, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait 88 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki ve 4 bin 291 grostonluk gemi saat 08.30'da Çanakkale önlerine geldi.Muğla bölgesinde devam eden yangınlara destek olacak "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi" boğaz geçişini tamamlamasının ardından Milas'a ulaşacak.

Yalova'da inşa edilen ve 2015'te denize indirilen geminin içinde 20 kişilik hastane, helikopter pisti ve dalgıç basınç odası bulunuyor.

Saatte 9 bin 600 metreküp su basabilme, yatayda 150 metre, dikeyde 70 metre su püskürtme kabiliyetine sahip gemide, yangın söndürme sisteminde aynı zamanda akaryakıt yangınlarına müdahale edilebilmesi için köpük konsantresi bulunan tanklar da mevcut.

Yangın durumlarında ise denizden direkt su alarak müdahale özelliğine sahip gemi, bu özelliği sayesinde de alevler sönene kadar kesintisiz çalışma yapabiliyor.

Bölgedeki çalışmalara destek verecek Nene Hatun'un dışında ise KEGM'ne ait hızlı tahlisiye botları, römorkörler ve ilave destek araçları da söndürme çalışmalarına katılıyor.

MSB: "MİLAS'TAKİ TERMİK SANTRALDE BULUNAN VATANDAŞLARIMIZ BÖLGEDEN EMNİYETLE TAHLİYE EDİLMİŞTİR"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milas'ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmalarının devam ettiğini, termik santralde bulunan vatandaşların bölgeden emniyetle tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından bir video eşliğinde yapılan paylaşımda, vatandaşların gemilerle tahliye edildiğine ilişkin görüntülere yer verildi.

Açıklamada, "Milas'ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

'HELP TURKEY' ETİKETİYLE YAPILAN VE SUÇ UNSURU TEŞKİL EDEN PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı.