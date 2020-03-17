Türkiye'den kötü haber...

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

-Olayın Çin'de ortaya çıktıktan sonra sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz.

-İnsanlık bu tablonun içindeyken, Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı.

-Yedi gün önce size ilk vakayı bildirmiştim.

-Araştırmaların kesin olarak ortaya koyduğu gerçek ise farklı yaş grupları üzerindeki etkisi.

-Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor. Yaşlılar yüksek risk grubundadır.

-Bu gece sizi ve bütün halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim.

-Corona virüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim.

-Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı çalışanından aldı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.

-Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 00:22