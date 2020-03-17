banner22

Türkiye'den kötü haber...

Türkiye'den kötü haber...
banner32

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle; 

-Olayın Çin'de ortaya çıktıktan sonra sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz.

-İnsanlık bu tablonun içindeyken, Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı. 

-Yedi gün önce size ilk vakayı bildirmiştim.

-Araştırmaların kesin olarak ortaya koyduğu gerçek ise farklı yaş grupları üzerindeki etkisi. 

-Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. 

-Bu gece sizi ve bütün halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. 

-Corona virüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. 

-Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı çalışanından aldı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. 

-Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. 

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 00:22
banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿