Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim: "KKTC'nin daha fazla temsilcilik açması için girişimlerimizi sürdürüyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, KKTC'nin daha fazla ülkede temsilcilik açması için girişimlerini sürdürdüklerini söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, son toplantısında, Türkiye ile KKTC arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin, Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüşerek kabul etti.

Komisyonda teklife ilişkin milletvekillerine bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Kıbrıs meselesinin çözümü için sahadaki gerçeklere odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüme gidecek yolun, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerin tesciliyle açılabileceğini dile getiren Serim, Ada'daki iki tarafın statülerinin eşitlenmesi gerektiğini yılmadan izah ettiklerini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletlerin 77'nci Genel Kuruluna KKTC'nin tanınması için yaptığı çağrının da bu amaca yönelik olduğunu ifade eden Serim, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak katılan KKTC'nin, ilk kez anayasal ismiyle uluslararası bir teşkilata üye olduğunu anımsattı.

Serim, gelecek dönemde KKTC'ye üst düzey ziyaretlerin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü, buna yönelik çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

KKTC'nin tanıtımı için KKTC makamları ve dış temsilcilikleriyle ABD ve Birleşik Krallık'ta lobi faaliyetlerini başlattıklarını belirten Serim, "KKTC'nin daha fazla ülkede temsilcilik açması için girişimlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Türk vatandaşlarına sunulan tüm hizmetleri Kıbrıs Türklerine de sunmaya gayret ettiklerini, tüm kurumların bu hedefe yönelik somut projeler gerçekleştirdiğini anlatan Serim, "KKTC'nin üçüncü ülkelerde temsiline verdiğimiz önem kapsamında bu temsilciliklerde görev yapan diplomatları kendi diplomatlarımızdan ayırmıyor, en iyi şartlarda temsil görevlerini yapabilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

- Türkiye ve KKTC arasında "ehliyet" anlaşması

KKTC'nin üçüncü ülkelerde görevli diplomatlarının bazılarının sürücü belgelerinin ikamet ettikleri ülke makamları tarafından tanınmadığını, bunun da pratikte zorluklara yol açtığını hatırlatan Serim, KKTC Dışişleri Bakanlığı yetkilerinin, sorunun çözümü için durumdan etkilenen KKTC diplomatlarına sürücü belgesi verilmesi önerisini gündeme getirdiğini aktardı.

Bu sorundan yaklaşık 50 diplomatın etkilendiğini dile getiren Serim, şunları kaydetti:

"İlgili dış misyonlarımızla istişare ederek KKTC ehliyetini tanımayan ülkelerde yani Azerbaycan, Almanya, Kırgızistan, İtalya, Fransa, Belçika, Macaristan, Finlandiya, İsveç, ABD'de görev yapan KKTC diplomatlarının mevcut sürücü belgelerinin, Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgesiyle değiştirilmesi halinde bu sorunun üstesinden gelinebileceği anlaşıldı. İçişleri Bakanlığımızla da konuyu istişare ettik. İçişleri Bakanlığımız, 23 Ocak 2019'da KKTC ile imzaladığımız söz konusu anlaşmaya, KKTC diplomatlarına yönelik bir madde eklendiği takdirde KKTC diplomatlarının sürüş ehliyetlerinin ülkemiz sürüş ehliyetiyle değiştirilebileceği konusunda olumlu görüş verdi. Anlaşmada bu tadili yaparak KKTC diplomatlarının görev yerlerine intikalinden önce Lefkoşa Büyükelçiliğimizde, tayinde bulunanlar ise görev yaptıkları ülkelerdeki temsilciliklerimizde KKTC sürüş belgelerini ülkemizde ikamet şartı aranmaksızın Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgesiyle değiştirilmesi imkanı tanımayı hedefledik."

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023, 13:42