Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC bayrağı yakılmasına tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığından, KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında KKTC bayrağı yakılmasına tepki geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, olay kınanırken, KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına destek verildi.

Açıklamada, Kıbrıs Rum yetkililerden bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklama yapılmayışı ve faillerin soruşturulmamış olmasının, bu eylemin resmi olarak desteklendiğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, “Bu olayda, Kıbrıs Türklerine yönelik nefreti körükleyen açıklamalar yapan Kıbrıs Rum Yönetiminin ve ayrıca, Yunan makamlarının da sorumluluğu bulunduğuna inanıyoruz.” denildi. Uluslararası topluma; Kıbrıs Rum tarafına ve Yunanistan’a, gerginlik ortamını daha da kötüleştiren söylemlerden kaçınmaya davet etmesi çağrısı da yapıldı.