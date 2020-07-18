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Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 18 Temmuz 2020

Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 18 Temmuz 2020
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Haspolat kavşağı trafik akışına kapalı olacak
Haspolat kavşağı trafik akışına kapalı olacak
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