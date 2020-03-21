Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2020, 07:59
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 21 Mart 2020
- Türkiye
- 21 Mart 2020 Cumartesi 06:47
- Kıbrıs Genç Tv
1 Gazetelerin Spor Manşetleri - 21 Mart 2020 2 Hava bugün nasıl olacak? 3 Alara Hamzaoğlu Malpas' tan bildiriyor... 4 Öğrenciler yurda giremedi...Akıncı olay yerinde 5 Berova: "Önemli olan yoğun bakım desteği... 6 Alkışlar sağlık çalışanlarını hem duygulandırdı... 7 ABD'de aile yemeğinde koronavirüs kabusu...... 8 New York’ta zorunlu olmayan iş yerleri kapatılacak 9 Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri... 10 İşte Koronavirüsün ilk mikroskop görüntüleri
SON DAKİKA HABERLERİ
Lefkoşa
SERKAN KERVAN ECZ
Tel: 03922258091
Lefkoşa
DAĞMAN ECZANESİ
Tel: 3301 022
Lefkoşa
EREN ECZANESİ
Tel: 03922252474
Lefkoşa
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
Tel: 03922280909
Girne
BUĞÇE ECZANESİ
Tel: 03928150032
Girne
SETENAY BENGİSU ECZ
Tel: 03928160082
Girne
BARIŞ ECZANESİ
Tel: 03928218410
Gazimağusa
ZEYNEP ECZANESİ
Tel: 03923651847
Gazimağusa
MAĞUSA ECZANESİ
Tel: 03923651920
Gazimağusa
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
Tel: 03923662026
Güzelyurt
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
Tel: 7142 000
Güzelyurt
GÜLSEN ECZANESİ
Tel: 03927141190
İskele
AVİCENNA ECZANESİ
Tel: 05428550015
Üst Mesarya
SERDARLI ECZANESİ
Tel: 03923767006
Alt Mesarya
BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)
Tel: 03923778825
Karpaz
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Tel: 05338219606
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Tel: 0392 374 51 70
Lefke
SIDIKA UMAR ECZANESİ
Tel: 7237 997
Lefke
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Tel: 03927277646