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Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 22 Ocak 2021
Türkiye
22 Ocak 2021 Cuma 07:03
Kıbrıs Genç Tv
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Nar ekşisi izlenimi veren narlı soslar yasaklanacak
Bazı bölgelerde kesinti olacak
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
AYŞE BIYIKOĞLU ECZ
Tel: 03922236750
Lefkoşa
HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ
Tel: 03922279270
Lefkoşa
SEVCAN ECZANESİ
Tel: 0392 227 60 71
Girne
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
Tel: 03928152150
Girne
ZEHRA KELEBEK ECZ
Tel: 03928213888
Gazimağusa
MEHMET ARTER ECZANESİ
Tel: 05391042288
Gazimağusa
SAKARYA ECZANESİ
Tel: 03923652989
Güzelyurt
İNCİRLİ ECZANESİ
Tel: 03927142874
İskele
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Tel: 0533 834 82 51
Lefke
İLKSEN ECZANESİ
Tel: 03927278240
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