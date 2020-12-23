Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 23 Aralık 2020

Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 23 Aralık 2020
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27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
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