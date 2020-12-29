ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 29 Aralık 2020
Türkiye
29 Aralık 2020 Salı 06:31
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Beşiktaş evinde rahat kazandı
2
Güneyde 1 can kaybı, 751 yeni vaka
3
Hava bugün nasıl olacak?
4
Araç takla attı, 1 kişi yaralandı
5
Yurtdışında okuyan öğrencilere ücretsiz PCR...
6
2020, Kıbrıs sorununda müzakeresiz geçti
7
Sendikal Platform, Cumhurbaşkanı Tatar aleyhine...
8
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
9
Kargı Sokak’taki kanalizasyon çalışmaları başlıyor
10
Bazı bölgelerde kesinti
Türkiye'de kısıtlamalar sonuç verdi
Türkiye
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yarın Türkiye'ye getirilecek
Türkiye
Türkiye'de bugünkü rakamlar açıklandı
Türkiye
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 28 Aralık 2020
Türkiye
"Pekin'deki Kovid-19 alarmı sebebiyle aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir"
Türkiye
SON DAKİKA HABERLERİ
Kargı Sokak’taki kanalizasyon çalışmaları başlıyor
Sözleşme imzalandı
Rogers: "Özel sektöre 1500 TL destek ödemelerinin...
Özyiğit: "Alınan son kararlarda bir gel-git...
Büyükbaş hayvan düşük zarar tazminatları ödendi
Facebook
43B
Twitter
6.9B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Beşiktaş evinde rahat kazandı
Spor
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE