Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 7 Nisan 2020
- Türkiye
- 07 Nisan 2020 Salı 06:41
- Kıbrıs Genç Tv
1 Gazetelerinin Spor Manşetleri - 7 Nisan 2020 2 Bugün hava nasıl olacak? 3 Fatih Portakal hakkında suç duyurusu 4 Digiturk'ten spor paketi üyelerine yeni imkan 5 3 otelde karantinada olan öğrenciler bugün evlerine... 6 Lapta’nın ilk pozitif vakası Gülerman yaşadıklarını... 7 Sterlin,Dolar ve Euro’da son durum 8 Berat Kandili bugün idrak edilecek 9 Aziz Kaya isyan etti: "50 çift eldiven ve 50... 10 Norveç Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgınında...
SON DAKİKA HABERLERİ
Lefkoşa
DİLEK ECZANESİ
Tel: 03922281867
Lefkoşa
ATAÇAĞ ECZANESİ
Tel: 03922231997
Lefkoşa
APAYDIN ECZANESİ
Tel: 03922275159
Lefkoşa
CANEŞ ECZ
Tel: 0392 225 52 20
Girne
GİRNE ECZANESİ
Tel: 03928151447
Girne
TÖRENSEL ECZANESİ
Tel: 0392 824 57 13
Girne
MARYAM ECZANESİ
Tel: 05338423637
Girne
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Tel: 03928152025
Gazimağusa
FAYDALI ECZANESİ
Tel: 03923656922
Gazimağusa
HALKIN ECZANESİ
Tel: 03923650112
Gazimağusa
TANYA SALİMER ECZ
Tel: 03923669988
Güzelyurt
SERCAN AVCI ECZANESİ
Tel: 03927144894
Güzelyurt
AYCAN ECZANESİ
Tel: 03927142316
İskele
ÖZBİRTAN ECZ
Tel: 03923712224
Üst Mesarya
KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ
Tel: 03923733360
Alt Mesarya
GÜRSOY ECZANESİ
Tel: 03923778449
Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZ
Tel: 03923755366
Karpaz
SAKINER ECZANESİ
Tel: 03923744356
Lefke
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Tel: 7278 565
Lefke
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Tel: 05338829456