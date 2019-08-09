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Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 9 Ağustos 2019

Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 9 Ağustos 2019

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"Bir tıkla fatura ödeme" uygulaması başladı
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