Türkiye Gazze'ye yardım uçağı gönderdi

Türkiye Gazze'ye yardım uçağı gönderdi
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Esenboğa Havalimanı'nda ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından 20 uzman sağlık çalışanıyla saat 10.45'te Kahire'ye doğru havalandı.

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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda,
Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptığını söylemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye yardım için uçağımız havalandı. Cumhurbaşkanlığımıza ait, ilaç ve tıbbi malzeme ile dolu, 20 uzman hekimin bulunduğu uçak Ankara'dan Mısır'a hareket etmiş durumda" ifadelerini kullandı.

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