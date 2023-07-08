Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik endüstrilerde işbirliği

Türkiye ile Ukrayna arasında, stratejik endüstriler alanında karşılıklı işbirliği ile başta İnsansız Hava Araçları (İHA) olmak üzere otonom sistemler, motor AR-GE, üretim ve bakım faaliyetleri alanında ortak projelerin desteklenmesi amacıyla anlaşma yapıldı.
Protokol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin tarafından imzalandı.
AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgilere göre, mutabakat zaptıyla iki ülke arasında stratejik endüstriler alanında karşılıklı işbirliği ile başta İnsansız Hava Araçları (İHA) olmak üzere otonom sistemler ve motor AR-GE, üretim ve bakım faaliyetleri alanında ortak projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.