Türkiye, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı çağırarak olayı protesto etti.
Bakanlık, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Bu eylemlerin yalnızca Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef aldığı, ayrıca bir arada barış içinde yaşama kültürünü zedelediği vurgulanan açıklamada, "Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda'nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir." denildi.
Açıklamada, Hollanda makamlarının, olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasının, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesinin beklendiği kaydedildi.