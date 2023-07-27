Türkiye Merkez Bankası, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "2023 sonu enflasyon tahminimizi yüzde 58'e yükselttik." dedi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III'ün tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

TCMB Başkanı Erkan, konuşmasında, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

"Öngördüğümüz dezenflasyon ve istikrar dönemleri öncesi geçiş sürecindeyiz. 2024'te dezenflasyon sürecinin başlamasını sağlayacak zemini oluşturuyoruz." diyen Erkan, "Tüm araçlarımızı enflasyon tekrar tek haneye ve orta vadeli hedefimize gerileyene kadar kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

TCMB Başkanı Erkan, "Rezervlerimiz 14 Temmuz itibarıyla yaklaşık 15 milyar dolar artmış ve 113 milyar doların üzerine yükselmiştir." dedi.

Hafize Gaye Erkan, "2023 sonu enflasyon tahminimizi yüzde 58'e yükselttik." ifadesini kullandı.