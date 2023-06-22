Türkiye Merkez Bankası 27 ay sonra faizi artırdı

TCMB yeni başkanı Hafize Gaye Erkan yönetimindeki ilk toplantısından çıkan faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 15 seviyesine çıkardı.

Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi faizin yüzde 25 seviyesine çıkarılacağı yönündeydi.

Bundan önce politika faizinde yaşanan en sert artış, 625 baz puanla Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti.

YABANCILARIN TAHMİNLERİ FARKLILAŞMIŞTI

Son günlerde analizlerini paylaşan yabancı kurumların beklentilerinin farklılaştığı görülüyordu.

Son dönemde müşterileriyle analizlerini paylaşan yabancı kurumlar arasında yüzde 40'a varan faiz tahminleri yapıldı. Yabancılar arasında en temkinli tahmini yapan kurum yüzde 14 ile Standard Chartered oldu. En şahin beklentiyi ise yüzde 40 ile Goldman Sachs yapmıştı.

Fakat genelde yabancı kurumlardan gelen beklentiler yüzde 20-25 aralığında toplanmıştı.

Erdoğan ve Şimşek'ten kritik mesajlar

Recep Tayyip Erdoğan, bu ay yaptığı açıklamada Şimşek’in TCMB ile hızlı şekilde atacağı adımları “kabullendiklerini” söylemiş ancak faiz konusunda görüşlerinin değişmediğini sözlerine eklemişti.

Şimşek de göreve gelmesinin ardından “rasyonel politikalara dönüş” vurgusu yapmıştı.