Türkiye Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı.

Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerine paralel faiz kararı sonrası döviz kurlarında ilk tepki olarak düşüş gözlendi.

Yaklaşık 1 haftadır 13,50 düzeyinde seyreden dolar/TL karar öncesinde bulunduğu 13,40'ın hemen üzerinden 13,25'lere doğru geriledi.

Euro/TL ise 15,25 düzeyinden 15,15'in altında çekildi.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 95,5 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1370'ten alıcı buluyor.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 2.046,05 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,97 puan değer kazanarak 2.046,05 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 15,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene 4 faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler sonrası varlık fiyatlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin de küresel ölçekte risk algısını artırdığına değinen uzmanlar, konuyla ilgili gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını vurguladı.