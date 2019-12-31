Türkiye Milli Piyangosunda büyük ikramiye çekildi

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu.



80 milyonluk büyük ikramiye, "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.



8 milyon liralık 2. büyük ikramiyeyi kazanan numara "9-9-7-6-2-1-6" oldu.



Çekilişte amorti rakamları (4) ve (8) olarak belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019, 22:38