Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu.
80 milyonluk büyük ikramiye, "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.
8 milyon liralık 2. büyük ikramiyeyi kazanan numara "9-9-7-6-2-1-6" oldu.
Çekilişte amorti rakamları (4) ve (8) olarak belirlendi.
Türkiye Milli Piyangosunda büyük ikramiye çekildi
Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu.
YORUM EKLE