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Türkiye Milli Piyangosunda büyük ikramiye çekildi

Türkiye Milli Piyangosunda büyük ikramiye çekildi
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Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu.

80 milyonluk büyük ikramiye, "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.

8 milyon liralık 2. büyük ikramiyeyi kazanan numara "9-9-7-6-2-1-6" oldu.

Çekilişte amorti rakamları (4) ve (8) olarak belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019, 22:38
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