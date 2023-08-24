Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: "BM'nin Pile-Yiğitler yolundaki tavrı tarafsızlık ilkesine aykırı bir durum, şiddetle kınııyoruz"

Türkiye Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), KKTC'deki yol çalışmasına ilişkin değerlendirmede bulunularak BM'nin şiddetle kınandığı bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tüm devlet büyükleri ve komutanları saygıyla anarak gelecek hafta kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti.

-KKTC'deki yol çalışması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bir soru üzerine, KKTC'deki yol çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KKTC vatandaşlarının, Türkler ve Rumların birlikte yaşadığı Pile Köyü'ne gitmek için İngiliz üssünden geçmek zorunda kaldığını, bunun da sıkıntılara neden olduğunu belirten kaynaklar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 2004'te aynı bölgede yaptığı yol çalışmasına BM'nin itirazının olmadığına ancak 2001'den bu yana yapılmak istenen Pile-Yiğitler Yolu'na müdahale ettiklerine dikkati çekti.

Bakanlık kaynakları, "BM Barış Gücü'nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM'nin tarafsızlık ilkesine aykırı bir durumdur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Yolun yapımına ilişkin inşaatın devam edip etmeyeceğinin kararını da KKTC verecek." ifadelerini kullandı.