Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, MSB Basın Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Şebnem Aktop tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aktop, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de her alanda uluslararası hukuku tanımayan ve ihlal eden tutumunu ısrarla sürdürdüğüne dikkati çekti.

Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin botlarına zarar verilerek hayatlarının tehlikeye atıldığını ve Türkiye sahillerine geri itildiklerine işaret eden Aktop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belgeleriyle de kamuoyuna yansıyan söz konusu insanlık dışı uygulama, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. AB Ombudsman Kurumunun bu zalimce ve yasa dışı geri itme uygulamasına karşı AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (FRONTEX) nezdinde soruşturma başlatması, Yunanistan'ın hukuk tanımaz ve insanlık dışı uygulamalarının artık saklanamaz boyutlara ulaştığının en açık göstergesidir. Türkiye, uluslararası hukuktan doğan meşru haklarına dayanarak kendi kıta sahanlığında sismik araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Bölgede gerilimi tırmandıran, hukuki dayanaktan yoksun iddiaları, kesintisiz sürdürdüğü provokatif taciz ve ihlalleri, diyalog yerine sürekli üçüncü taraflara gitme yolunu seçen uzlaşmaz tutum ve eylemleriyle Yunanistan’dır.

Türkiye, uluslararası hukukun yüklediği sorumluluklar dahilinde kendi NAVTEX hizmet sahasında seyir yapan denizcilerin seyrisefain emniyetini sağlamak maksadıyla gerekli seyir ikazlarını yayımlamaktadır. Bölgede seyir yapan denizcilerin emniyetini sağlamaya yönelik bu hizmeti Türkiye, kendi NAVTEX hizmet sahasında kesintisiz ve eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edecektir."

Aktop, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerle ilgili TSK tarafından Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerine Akdeniz'de, Fatih sondaj gemisine ise Karadeniz'de refakat ve koruma görevinin icra edildiğine değindi.

Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetlerinin 29 Kasım'a kadar uzatıldığını bildiren Aktop, "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bölgedeki doğal kaynakların hakkaniyet çerçevesinde adil paylaşımından yanadır. TSK, Ege ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek." diye konuştu.