Türkiye Milli Savunma Bakanlığında video konferans...KTBK Komutanı da katıldı

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans aracılığıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda, Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanlığının yanı sıra Kosova Bosna-Hersek, Katar, Somali'deki birlik komutanları, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de görüşüldüğü toplantıda talimat veren Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız." diye konuştu.

Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ardından Türkiye ve Rusya Savunma Bakanları tarafından mutabakat zaptının imzalandığını hatırlatan Akar, "Ruslarla çalışmalar planladığı şekilde devam ediyor." ifadesini kullandı.

Türk bayraklı "ROSELINE-A" isimli ticari geminin 22 Kasım'da uluslararası hukuka aykırı olarak açık denizde durdurularak aranmasına da değinen Akar, "Gemide tamamen insani yardım malzemesi bulunuyordu. Bununla alakalı hukuki planda yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapıyoruz." dedi.