Türkiye'nin ihracat artışında KKTC yüzde 39,3 ile dördüncü dördüncü sırada…

Türkiye'nin 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptığı ülke sayısı 2022'de önceki yıla göre 4 artarak 47'ye yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, 2022'de önceki yıla göre yüzde 12,9 artarak 254 milyar 209 milyon 535 bin dolara yükseldi.

Türkiye’de İhracatın 1 milyar doları aştığı ülke sayısı 43'ten 47'ye çıktı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Belarus, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sıralamaya ilk kez dahil oldu. 47 ülkeye yapılan toplam ihracat 189,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl ihracatın 1 milyar doları aştığı ülkelerden 33'ünde artış, 14'ünde ise düşüş görüldü.

En yüksek artış yüzde 97 ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanırken, bu ülkeye ihracat 1,64 milyar dolara yükseldi. Güney Afrika'yı yüzde 64,2 ile Lübnan (2,44 milyar dolar), yüzde 45 ile Rusya (7,65 milyar dolar) izledi.

İhracat artışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüzde 39,3 ile dördüncü, Gürcistan yüzde 33,9 ile beşinci sırada yer aldı.