Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde fenalaşan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz yaşamını yitirdi.

Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaştı.

Denizden baygın halde çıkarılan Karagöz, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karagöz'ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başsağlığı dileklerini paylaştı.

"Kıymetli bir diplomatımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun."

Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Büyükelçi Karagöz için taziye mesajı yayımlandı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Karagöz için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Büyükelçi Karagöz’ü, çalışkanlığı ve güler yüzü ile hatırlayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından taziye dileklerini iletti.

"Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Antalya Diplomasi Forumu Koordinatörlüğü görevlerini üstlendiği dönemlerde birlikte mesai harcadığımız çok kıymetli ve tecrübeli diplomatımız, Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz’e Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm Dışişleri camiamıza başsağlığı diliyorum."

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Murat Karagöz'ün vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kıymetli diplomatımız, Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ün vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm Dışişleri camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Çavuşoğlu'ndan başsağlığı mesajı

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Karagöz'ün ailesine başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz’ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız. Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Murat Karagöz kimdir?

1967 İstanbul doğumlu olan Büyükelçi Murat Karagöz, diplomasi mesleğine 1989 yılında adım attı.

Çeşitli ülkelerde görev yapan Karagöz, son olarak 15 Mart 2023'te Lizbon Büyükelçisi olarak atandı.

Murat Karagöz 1 çocuk babasıydı.