Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun'dan Azerbaycan sefirliğine taziye ziyareti

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırı nedeniyle bu ülkenin Viyana Büyükelçisi Rövşen Sadıkbeyli'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Büyükelçi Ceyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeş Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan "hain terör saldırısının" kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi olarak hem Büyükelçi kardeşime başsağlığı dilemek hem yaralılara acil şifa temennisinde bulunmak hem de onunla birlikte bu hain terör saldırısını lanetlemek için buradayım." ifadesini kullan Ceyhun, iki devlet bir millet anlayışıyla bu hain saldırının Türkiye'ye yapılmış gibi değerlendirdiğini söyledi.

Azerbaycan'ın Viyana Büyükelçisi Rövşen Sadıkbeyli de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı hain terör saldırısını şiddetle lanetlediğini, her zaman olduğu gibi bugün de Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmasının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Sadıkbeyli, "Bu kederli günde Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi kardeşim Ozan Bey'in sefirliğimize gelerek, hayatını kaybeden elçilik çalışanımızın ailesine ve Azerbaycan halkına başsağlığı ve dayanışma mesajlarında bulunmasından ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Bu terör saldırısını gerçekleştiren ve onların hamilerinin en kısa sürede adalete hesap vereceklerine olan inancını dile getiren Sadıkbeyli, Azerbaycan'ın bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağını sözlerine ekledi.