Türkiye Sağlık Bakanı Koca: 31 Ocak Salı günü SMA Bilim Kurulu toplanacak

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ocak Salı günü SMA Bilim Kurulunun toplanacağını bildirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
SMA Bilim Kuruluna ilişkin bir soru üzerine Koca, "En önemli gündemimiz SMA Bilim Kurulu. Toplantının günü de netleşti. 31 Ocak Salı günü SMA Bilim Kurulu toplanacak. Bizde bildiğiniz gibi bütün hastalara uygulanan bir ilacımız var. Ayrıca ikinci ve üçüncü bir ilaç söz konusu. Bu diğer iki ilacın da Türkiye'de kullanımı ve hangi hasta grubuna kullanılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulunun bir toplantısı olacak. Bilim Kurulu sonrası da bir açıklama yapmış olacağız." bilgisini verdi.
Sahte ilaç konusuyla ilgili soru üzerine Koca, sahte ilaçla ilgili yanlış bir algı oluşturulmak istendiğini söyledi. Türkiye'de, dünyada benzeri olmayan İlaç Takip Sistemi'nin (İTS) bulunduğunu belirten Koca, şöyle konuştu:
Kuduz aşısıyla ilgili bir sıkıntının olup olmadığıyla ilgili soruya yanıt veren Koca, "Kuduz aşısıyla ilgili bir sıkıntı yok. Piyasada şu an ciddi miktarda kuduz aşımız var. Herhangi bir sorun yok." dedi.
"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Piyasada bulunamayan ilaçlarla ilgili soruyu yanıtlayan Koca, özellikle çocuk yaş grubu antibiyotikleri, soğuk algınlığı ilaçları, burun spreyi gibi ilaçlarda, mevsimsel olan hastalık sayısındaki artış kaynaklı, dünyada da Türkiye'de de zaman eksiklik yaşandığını söyledi.
Üretimin yüzde 55 oranında arttırıldığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:
"Buna rağmen yer yer sorun yaşanabiliyor. Bu, özellikle yılbaşına doğru hammaddenin ülkeye getirilememesinden ve hasta sayısının beklenenden fazla olmasından kaynaklı bir sorundu. Dünyada hammadde üretiminde ciddi bir sıkıntı var. 16 Aralık'ta kararname imzalanmıştı, yılbaşı ve sonrası hammadde siparişlerinin üretici ülkelerden kaynaklı şekilde geç gelmesi bu sorunun daha da artmasına sebep oldu. Zannediyorum önümüzdeki 2, 3 hafta içerisinde sorun önemli ölçüde azalacak. Önümüzdeki haftalarda, eksikliği yer yer hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların önemli oranda üretimi artırılarak piyasaya verilecek. Yakından takip ediyoruz."